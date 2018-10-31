Движение в центре Минска будет временно ограничиваться 31 октября и 1 ноября

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в связи с проведением заседания Основной группы Мюнхенской конференции по вопросам безопасности 31 октября и 1 ноября будет временно ограничиваться движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"В связи с проведением в столице заседания Основной группы Мюнхенской конференции по вопросам безопасности и прибытием зарубежных делегаций 31 октября и 1 ноября будет временно ограничиваться движение всех видов транспорта в центральной части города. Сегодня на время ограничат движение по проспектам Победителей, Независимости и Партизанскому. Также ограничение затронет улицы Калиновского и Всехсвятскую. А 1 ноября - проспекты Победителей и Независимости, улицу Энгельса", - проинформировали в ГАИ.
Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута и способа передвижения.-0-
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