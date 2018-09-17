Дворец детей и молодежи в Минске планируют реконструировать

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске планируется провести капитальный ремонт и реконструкцию городского Дворца детей и молодежи, сообщила сегодня на оперативном совещании в мэрии председатель комитета по образованию Мингорисполкома Мария Киндиренко, передает корреспондент БЕЛТА.

При модернизации планируется использовать опыт учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга. С системой организации досуга молодежи представители Мингорисполкома ознакомились во время проведения Дней Минска в городе на Неве. В частности, белорусских специалистов интересовали вопросы создания центров технического творчества, голографического театра, центров интеллектуальных игр, студий визуальных искусств.

"Этот опыт мы сможем использовать в своей работе. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и реконструкцию Дворца детей и молодежи. Определен заказчик, в 2019 году будем приступать к реализации проекта", - отметила в беседе с корреспондентом БЕЛТА Мария Киндиренко.

Санкт-Петербург посетили и представители комитета по здравоохранению городского исполнительного комитета. Во время визита обсуждались направления развития системы медобслуживания. "Для Минска интересен пилотный проект "Бережливая поликлиника", который реализуется с 2018 года в некоторых медучреждениях Санкт-Петербурга и России", - рассказал первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко.

В основе бережливых технологий - новая логика приема посетителей и работы врачей и лабораторий. При новом подходе больные и здоровые пациенты разводятся по разным коридорам.-0-