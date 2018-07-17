Дворец культуры в Могилеве после капремонта станет ведущим культурно-деловым центром

17 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Капитальный ремонт с модернизацией Дворца культуры области вышел на финишную прямую. Проведено около 80% строительно-монтажных работ, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор учреждения культуры Ирина Жарковская.

"Строители треста №12 (генподрядчик капремонта объекта) уже приступили к отделочным работам внутри здания. Планируется обновить интерьеры фойе, кафе, репетиционных и других помещений, заменить все инженерные коммуникации, подвергнется модернизации сценическое и звуковое оборудование. Главная сцена получит вторую жизнь с обновлением механического оборудования сценического круга, а старые кресла в зрительном зале заменят на новые, более удобные", - рассказала директор.

Перед сценой установят систему видеопоказа. Светодиодный экран появится и на улице перед входом во Дворец культуры. Он будет служить для анонсирования, трансляции концертных программ и организации культурно-массовых мероприятий. В учреждении культуры создадут современный многофункциональный выставочный зал, который будет также использоваться для организации тематических мероприятий и деловых встреч на самом высоком уровне. Проектом предусмотрена работа кафе, которое будет состоять из двух залов для организации питания воспитанников учреждения культуры, а также проведения различных торжеств.

"Будут отремонтированы все репетиционные, хоровые, хореографические классы, помещения для кружковой работы, студия изобразительного искусства и сопутствующие помещения. В них будет установлено самое современное оборудование. Это создаст максимально комфортные условия для работы наших сотрудников и эстетического воспитания детей и молодежи. Мы уверены, что после капремонта и модернизации наше учреждение культуры станет ведущим культурно-деловым центром области, а образовательный и воспитательный процесс выйдет на качественно новый уровень", - констатировала Ирина Жарковская.

По ее словам, необходимость ремонта обусловлена тем, что за 40 лет эксплуатации здание, концертный зал и другие помещения пришли в непрезентабельное состояние, не отвечающие современным требованиям и стандартам. "Мы уже видим, как все меняется в лучшую сторону, нам поскорее хочется вернуться в свою альма-матер и приступить к работе и творчеству в новых условиях, - заметила Ирина Жарковская. - Строители уже приступили к благоустройству и озеленению прилегающей территории и обещают завершить все работы в сентябре текущего года".

Дворец культуры области станет одним из основных объектов V Форума регионов Беларуси и России, который Могилев будет принимать в октябре. В его стенах пройдут ключевые мероприятия, переговоры и деловые встречи.

Здание учреждения культуры было построено в 1977 году и входило в состав промышленного гиганта как Дворец культуры и техники Могилевского производственного объединения "Химволокно". В этом статусе учреждение функционировало 30 лет. В декабре 2007 года на его базе в ходе реорганизации образовано государственное учреждение культуры "Дворец культуры области". Дворец культуры предоставляет услуги в организации и проведении мероприятий, праздников и торжеств, концертов профессиональных исполнителей.-0-