Дворец Независимости вновь открыл двери для детской новогодней сказки

4 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Дворец Независимости в праздничные зимние дни вновь открыл двери для детской новогодней сказки, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В этот раз гостями одного из главных символов белорусской государственности стали дети-сироты, дети из опекунских, приемных и многодетных семей в возрасте 7-12 лет. Праздник прошел в формате новогодней интерактивной шоу-программы "Веселый и смешной этот Новый год", которая была представлена во Дворце Независимости 28 декабря 2017 года.
Праздничную атмосферу для ребят создавали аниматоры и актеры в костюмах сказочных персонажей, живые статуи. В по-новогоднему украшенном Зале торжественных церемоний детей встречали новогодние феи и мастерская Деда Мороза, где они смогли попробовать самостоятельно сделать сувениры. А специально для любителей селфи организаторы оборудовали настоящую новогоднюю фотостудию с праздничным реквизитом.
Непосредственно само представление длилось более часа и было наполнено песнями, танцами, цирковыми номерами и фокусами иллюзиониста, а также искренним смехом и улыбками ребят. С праздником их поздравил Дед Мороз. Не обошлось и без сказочного принца - его роль исполнил певец и телеведущий Тео.
В конце праздника его участникам вручили подарки от имени Президента Беларуси. Сегодня стать участниками новогодней сказки смогли дети из Минской и Могилевской областей, а также Минска. Аналогичное мероприятие пройдет и 5 января, когда Дворец Независимости гостеприимно откроет свои двери для ребят из Брестского, Витебского, Гомельского и Гродненского регионов.-0-
Фото Максима Гучека
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