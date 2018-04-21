Дворец Рдултовских может войти в Несвижское золотое туристическое кольцо - Мясникович

21 апреля, Несвижский район /Корр. БЕЛТА/. Дворцово-парковый ансамбль Рдултовских в агрогородке Снов может войти в Несвижское золотое туристическое кольцо. Об этом сегодня журналистам заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.
Республиканский субботник Михаил Мясникович провел на своей малой родине. Спикер принял участие в наведении порядка на территории дворцово-паркового ансамбля Рдултовских. "Он может быть одним из элементов Несвижского золотого туристического кольца: Мир-Несвиж-Снов, интересные объекты есть в Высокой Липе (агрогородок в Минской области. - Прим. БЕЛТА)", - сказал председатель Совета Республики.
Дворцово-парковый ансамбль Рдултовских - памятник архитектуры классицизма начала XIX века. Он, безусловно, будет интересен белорусским и иностранным туристам. Ансамбль занимает большую площадь - 34 га и требует больших инвестиций.
Председатель Совета Республики рассказал, что совместно с Минкультуры и Минстройархитектуры достигнута договоренность о зонировании территории ансамбля. Один комплекс пойдет под индивидуальную жилую застройку с максимальным сохранением старинных фасадов. Бывший госпиталь будет передан на баланс агрокомбинату "Снов", который проведет реконструкцию и переоборудует его под квартиры для работников. Реконструкция дворцовой части обсуждалась сегодня на встрече руководителя верхней палаты белорусского парламента с министром культуры Юрием Бондарем, представителями Минстройархитектуры и местных властей. Акцент сделан на том, чтобы все объекты дворцово-паркового ансамбля были задействован эффективно.
Развивая тему туристической привлекательности страны, спикер отметил, что, по его мнению, в Беларуси нужно ежегодно реставрировать один-два подобных объекта. Благодаря этому они будут включаться в туристические маршруты. Хороший опыт в этом плане накоплен в Брестской области. В качестве примера Михаил Мясникович привел Коссовский замок, который в этом году вводится в эксплуатацию.
По мнению спикера, такие объекты должны находиться в собственности государства, поскольку это национальное достояние. "Может быть элемент государственно-частного партнерства, но превалировать должно государство", - сказал он.
Михаил Мясникович сегодня также встретился со старостами и депутатами Сновского сельского Совета. Состоялся интересный, откровенный разговор по волнующим людей вопросам, в том числе по пустующим домам, не имеющим собственника. Старосты и депутаты обращали внимание, что как только дело доходит, например, до сноса ветхого здания, владельцы появляются. "Не хотел бы опережать события. Но в принципе мне представляется, что необходимо доработать законодательство, чтобы люди чувствовали ответственность за свое имущество", - подчеркнул руководитель Совета Республики.
Во время встречи с депутатами и старостами обсуждались мероприятия по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов, реализация задач, стоящих перед местными Советами. Речь шла в том числе о реализации декретов о развитии предпринимательства и содействии занятости с учетом задач, поставленных Президентом на отчете правительства, общественно-политической ситуации в регионе.-0-
Фото Геннадия Жинкова
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