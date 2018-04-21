Дворец Рдултовских может войти в Несвижское золотое туристическое кольцо - Мясникович

21 апреля, Несвижский район /Корр. БЕЛТА/. Дворцово-парковый ансамбль Рдултовских в агрогородке Снов может войти в Несвижское золотое туристическое кольцо. Об этом сегодня журналистам заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович перед началом субботника

Во время субботника

Михаил Мясникович во время субботника

Республиканский субботник Михаил Мясникович провел на своей малой родине. Спикер принял участие в наведении порядка на территории дворцово-паркового ансамбля Рдултовских. "Он может быть одним из элементов Несвижского золотого туристического кольца: Мир-Несвиж-Снов, интересные объекты есть в Высокой Липе (агрогородок в Минской области. - Прим. БЕЛТА)", - сказал председатель Совета Республики.

Дворцово-парковый ансамбль Рдултовских - памятник архитектуры классицизма начала XIX века. Он, безусловно, будет интересен белорусским и иностранным туристам. Ансамбль занимает большую площадь - 34 га и требует больших инвестиций.

Председатель Совета Республики рассказал, что совместно с Минкультуры и Минстройархитектуры достигнута договоренность о зонировании территории ансамбля. Один комплекс пойдет под индивидуальную жилую застройку с максимальным сохранением старинных фасадов. Бывший госпиталь будет передан на баланс агрокомбинату "Снов", который проведет реконструкцию и переоборудует его под квартиры для работников. Реконструкция дворцовой части обсуждалась сегодня на встрече руководителя верхней палаты белорусского парламента с министром культуры Юрием Бондарем, представителями Минстройархитектуры и местных властей. Акцент сделан на том, чтобы все объекты дворцово-паркового ансамбля были задействован эффективно.

Во время субботника

Председатель СПК "Агрокомбинат "Снов" Несвижского района Николай Радоман

Во время субботника

Развивая тему туристической привлекательности страны, спикер отметил, что, по его мнению, в Беларуси нужно ежегодно реставрировать один-два подобных объекта. Благодаря этому они будут включаться в туристические маршруты. Хороший опыт в этом плане накоплен в Брестской области. В качестве примера Михаил Мясникович привел Коссовский замок, который в этом году вводится в эксплуатацию.

По мнению спикера, такие объекты должны находиться в собственности государства, поскольку это национальное достояние. "Может быть элемент государственно-частного партнерства, но превалировать должно государство", - сказал он.

Михаил Мясникович сегодня также встретился со старостами и депутатами Сновского сельского Совета. Состоялся интересный, откровенный разговор по волнующим людей вопросам, в том числе по пустующим домам, не имеющим собственника. Старосты и депутаты обращали внимание, что как только дело доходит, например, до сноса ветхого здания, владельцы появляются. "Не хотел бы опережать события. Но в принципе мне представляется, что необходимо доработать законодательство, чтобы люди чувствовали ответственность за свое имущество", - подчеркнул руководитель Совета Республики.

Дворцово-парковый ансамбль Рдултовских

Во время встречи с депутатами и старостами обсуждались мероприятия по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов, реализация задач, стоящих перед местными Советами. Речь шла в том числе о реализации декретов о развитии предпринимательства и содействии занятости с учетом задач, поставленных Президентом на отчете правительства, общественно-политической ситуации в регионе.-0-

Фото Геннадия Жинкова