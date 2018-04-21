Дворцово-парковый комплекс Святск станет еще одним местом притяжения для туристов - Слижевский

21 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Дворцово-парковый комплекс Святск станет еще одним местом притяжения для туристов. Такое мнение во время субботника высказал журналистам министр юстиции Олег Слижевский, передает корреспондент БЕЛТА.

Олег Слижевский родом из Гродно, он принял участие в субботнике на территории дворцово-паркового комплекса Святск неподалеку от Августовского канала.

Олег Слижевский во время субботника

"С радостью бываю в родных местах. Сегодня в Год малой родины получил возможность поработать на благо Гродненщины. С удовольствием приобщился к труду на уникальном объекте, который, уверен, станет еще одним местом притяжения для туристов. Важно, чтобы как можно больше гостей из разных стран знакомились с красотой, исторической ценностью этого края", - отметил Олег Слижевский. Он трудился на объекте вместе с руководством Гродненского облисполкома.

"Историческим объектам всегда необходимо уделять внимание. Они привлекают в страну туристов, что в конечном итоге позитивно складывается на экономике. Надо приложить максимум усилий, чтобы таких восстановленных привлекательных объектов, как комплекс в Святске, становилось больше. Важно, что в Год малой родины работы на них проводятся с привлечение широкого круга участников", - сказал Олег Слижевский.

Дворцово-парковый комплекс Святск в Гродненском районе

Участники субботника работали на строительстве здания многофункционального комплекса: здесь в перспективе разместится администрация нового объекта для отдыха, а также хозяйственные помещения и конюшня. Рядом в старинном здании будут пивоварня и пивной ресторан.

Дворец рода Воловичей в Святске в конце XVIII века построен по проекту итальянца Джузеппе Сакко. Комплекс сильно пострадал во время Первой мировой войны. С 2009 года объект передан в собственность санатория "Озерный", в начале 2017 года началась реконструкция комплекса. Она предусматривает воссоздание интерьеров, часть помещений будут отведены под гостиничные номера. На территории комплекса уже проложены все необходимые коммуникации, левые флигель и галерея готовы под чистовую отделку. На других объектах продолжаются строительные работы. Восстанавливаются здесь старинный парк и каскад прудов.

Стоимость проекта превышает $10 млн. Вводить комплекс планируется поэтапно, первых гостей он сможет принять, как ожидается, уже до конца 2018 года.

Во время субботника

На субботник вышли свыше 300 тыс. жителей Гродненской области. Они трудятся на различных объектах: благоустраивают территории и объекты исторического наследия, приводят в порядок памятные места. Гродненская область планирует заработать на субботнике около Br700 тыс. Традиционно часть средств будут перечислены Министерству финансов. Оставшиеся в регионе деньги направят на подготовку к летнему сезону детских оздоровительных лагерей, а также на благоустройство исторических объектов, приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, мест боевой славы.-0-

Фото Леонида Щеглова