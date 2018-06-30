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"Дзень вышыванкi" пройдет во всех районах Гомельской области 2 июля

Регионы 30.06.2018 | 17:59
Фото из архива
Фото из архива
День Независимости Новости темы День Независимости
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30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Дзень вышыванкi" пройдет во всех районах Гомельской области 2 июля, сообщил БЕЛТА заведующий отделом информационно-аналитической и организационно-кадровой работы Гомельского областного комитета ОО "БРСМ" Артем Карпенко.

В программе мероприятий - выступление молодежных коллективов, презентация работы ремесленников и народных мастеров, национальные блюда, интерактивные площадки и фотозоны, конкурс на лучший костюм с вышиванкой и многое другое.

В Гомельском районе праздничные мероприятия начнутся у СДК д. Березки в 16.00. Участников будут ждать детская развлекательная программа, мастер-классы по вышиванию. Здесь же разместится выставочная экспозиция белорусской литературы библиотечной сети района. В Instagram пройдет конкурс фотографий "Березки в вышиванке". Сопровождать праздник будет концертная программа молодежных коллективов и исполнителей. Завершится праздник конкурсом на лучший костюм с элементами вышиванки.

Буда-Кошелевский район каждому участнику подарит свою вышиванку. Своеобразный браслет с элементами вышиванки повяжут всем желающим. Мероприятия в районе начнутся в 19.00 возле районного Дома культуры.

Жителей Рогачевского района приглашают на праздник с 17.00 до 21.00 на берег реки Днепр. Здесь пройдет акция "Будь с нами!", свое творчество презентует оркестр народных инструментов детской школы искусств Рогачева. На празднике будет организован мастер-класс "Hand-made", а также выставка местных мастеров-ремесленников.

В Калинковичском районе устроят настоящий семейный праздник "Тата, мама, я - маёй краіны дружная сям'я". Начало в 15.30 в городском парке культуры и отдыха.

Торжественная церемония награждения молодежи "Талантов россыпь - к празднику страны" пройдет в Житковичском районе в городском парке. Здесь же будет работать орнаментальный боди-арт-салон "Аквагрим". Начало мероприятий в 19.00.

Актив ОО "БРСМ" Кормянского района пригласит всех желающих принять участие в флешмобе "Я ведаю i ганаруся!", где жителей района познакомят с белорусскими символами вышиванки.

Центральным мероприятием "Дня вышыванкi" в Гомельском регионе станет городской праздник. Он пройдет в День Независимости в Гомеле. Гомельский городской комитет БРСМ на площади Восстания пригласит всех желающих посетить дефиле моделей "Вянок маладосцi", фуд-корт "Беларуская карчма", фотомастерскую "Натхненне", салон белорусского орнамента "Лёс нашых продкаў", мастер-классы "Город мастеров" и интерактивную площадку "Народныя гульнi".

Республиканский проект "Дзень вышыванкi" направлен на популяризацию национальных традиций, расширение культурной среды и духовного сознания белорусов, содействие развитию и реализации общественно значимых инициатив. Он реализуется с 2016 года. На этот праздник гостей приглашают приходить в одежде с национальным колоритом, принимать участие в республиканском флешмобе "Усе ў вышыванках" и получать сувениры от организаторов. Главным символом праздника был и остается белорусский орнамент - узор-шифр, издавна ставший для белорусов своеобразным оберегом.

В преддверии праздника ОО "БРСМ" объявило акцию "Подари новорожденному вышиванку". В Гомельской области активисты союза молодежи посетят каждый роддом и подарят младенцам оберег - одежду с элементами вышиванки и другие подарки.-0-

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Теги
БРСМ, Гомельская область, праздник
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