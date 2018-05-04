ЕБРР профинансирует в Минске проекты реконструкции очистной станции и тепловой реабилитации домов

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) профинансирует в Минске пилотные проекты реконструкции очистной станции и тепловой модернизации жилфонда. Об этом сообщила ведущий банкир представительства ЕБРР в Беларуси Наталья Дивакова сегодня на семинаре, посвященном официальному старту программы "Зеленый город" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Общая стоимость работ по реконструкции очистной станции оценивается в 168 млн евро, тепловой модернизации жилых зданий - в 20 млн евро, из которых 15 млн евро - кредитные ресурсы, 5 млн - грант.

"Первый проект из-за большого объема средств также будет финансироваться Европейским инвестиционным банком. Он предполагает модернизацию очистных сооружений и строительство станции обработки осадка. Подписание соглашений о реализации проектов ожидается до конца года", - отметила Наталья Дивакова.

Что касается тепловой модернизации жилфонда, то она затронет более 60 домов. Мероприятия направлены на повышение энергоэффективности зданий. Для разработки плана привлечены международные эксперты. Им в тесном взаимодействии с рабочей группой Мингорисполкома предстоит сформулировать конкретные предложения.

План действий "Зеленый город" для Минска будет разрабатываться по оригинальной методологии Европейского банка реконструкции и развития, подготовленной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и организацией ICLEI ("Местные органы управления за устойчивость"). Таким образом, Минск присоединяется к международной сети зеленых городов, среди которых такие столицы, как Ереван, Тбилиси и Тирана. Ожидается, что документ будет готов в мае-июне следующего года и утвержден до конца 2019 года.

Проект является ключевым инструментом рамочной программы, помогающей городам формулировать свое видение устойчивого развития и стратегические цели, а также определять мероприятия и направления инвестиций для решения приоритетных экологических проблем. Рамочная программа "Зеленые города" является одним из путей наращивания банком масштаба зеленого финансирования до 40% от ежегодных инвестиций (около 4 млрд евро) к 2020 году.

С 2006 года Европейский банк реконструкции и развития инвестировал более 22 млрд евро в почти 1,5 тыс. проектов в разных странах, которые решают проблемы окружающей среды и изменения климата.-0-