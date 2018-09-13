13 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Единая система управления АПК будет создана в Витебской области. Об этом сообщила сегодня председатель комитета экономики Витебского облисполкома Анжелика Никитина на сессии Витебского областного Совета депутатов при рассмотрении вопроса о работе органов местного управления и самоуправления по обеспечению устойчивого социально-экономического развития подведомственных территорий, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Анжелики Никитиной, работа по системному развитию агропромышленного комплекса Витебской области активно продолжается. "Снижение уровня затрат на производство сельхозпродукции говорит о правильном решении по созданию интеграционных структур. Работа в этом направлении продолжается. Подготовлен проект указа по дальнейшему развитию сельхозорганизаций области, что позволит создать единую систему управления отраслью, сконцентрировать ресурсы и практически на 60% освободить организации от долгового бремени", - сказала представитель облисполкома.

Касаясь работы АПК, Анжелика Никитина отметила положительный вклад этой отрасли в формирование валового регионального продукта региона, снижение количества убыточных сельхозорганизаций. Несмотря на сложные погодные условия, в области производство валовой продукции сельского хозяйства сохраняется на уровне прошлого года. Наряду с этим есть и негативные моменты, над которыми необходимо работать. В их числе снижение экспорта предприятий пищевой промышленности. "Есть объективная причина, связанная с поставками в Россию, но мы обязаны заменить этот пробел другими рынками. Следует также поработать над расширением номенклатуры, себестоимости и конкурентоспособности продукции", - сказала председатель комитета экономики облисполкома.

За январь-июль в Витебской области выполнено 5 из 6 ключевых показателей эффективности работы: валовый региональный продукт, производительность труда, экспорт товаров и услуг, трудоустройство граждан на созданные рабочие места за счет новых производств и предприятий. Обеспечен прирост в промышленном производстве, розничном торговом товарообороте, общепите и инвестиционной деятельности. "По производству промышленной продукции, валовой продукции сельского хозяйства, энергосбережению, экспорту товаров и услуг, сальдо внешней торговли товарами, удельному весу инновационной продукции и запасам готовой продукции, валовому региональному продукту, количеству трудоустроенных граждан и некоторым другим показателям область входит в тройку лидеров в стране", - констатировала Анжелика Никитина.

Основным резервом роста в промышленности, по ее мнению, по-прежнему остается наращивание экспорта. В общем объеме производства региона доля зарубежных продаж не превышает 47% при задании не менее 65%. Этот показатель выполняют Поставский, Полоцкий районы, Витебск и Новополоцк. Прирост в 1,5 раза обеспечивают организации без ведомственной подчиненности, которые занимают 47% в структуре экспорта. Предприятия коммунальной формы собственности обеспечивают лишь 21% экспорта при снижении в текущем году продаж более чем на 50%. Причинами этого председатель комитета экономики облисполкома назвала плохую организацию работы по производству конкурентоспособной продукции при выходе на мировые рынки, некачественную подготовку конкурсной документации для участия в тендерах, отсутствие за рубежом сборочных производств, торговых домов и представительств. "Крайне мало предприятий, задействованных в программах по импортозамещению. И в этом тоже кроются наши резервы развития промышленности", - подчеркнула Анжелика Никитина.-0-