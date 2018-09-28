Единый день безопасности дорожного движения проводит 28 сентября ГАИ Минска

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Не будь невидимкой - засветись на дороге!" проводит 28 сентября Госавтоинспекция Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ МВД Мингорисполкома.

"Единый день безопасности дорожного движения посвящен профилактике ДТП с участием пешеходов в темное время суток, а также пропаганде использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости пешеходами и велосипедистами. Сотрудники ГАИ выступят в организациях, на предприятиях, в учреждениях образования и расскажут об эффективности использования световозвращающих элементов, доведут информацию о состоянии аварийности на территории столицы, обратят внимание на основные риски и угрозы безопасности с учетом сезонных факторов, напомнят об ответственности в случае совершения правонарушений", - рассказали в УГАИ МВД.

ГАИ напоминает пешеходам о необходимости обозначать себя в темное время суток световозвращающими элементами, соблюдать меры безопасности на пешеходных переходах, во дворах, на стоянках торговых центров. Водителям рекомендуется учитывать сокращение светлого времени суток, выбирать безопасный стиль вождения, максимально снижать скорость при подъезде к переходам.-0-