Единый день скидок пройдет в магазинах Минска 25-26 августа

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый день скидок пройдет 25 и 26 августа в крупных универмагах и магазинах города Минска, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Оба дня варианты выгодных покупок будут предлагать посетителям Торговый дом "На Немиге" (скидка 22%), ТКУП "Универмаг Беларусь" (26% для держателей дисконтных карт), ОДО "Вероника" по ул. Притыцкого, 38 (20%); ООО "Старт-Х" по ул. Долгобродская, 26 (15%); ЗАО "Сантехоборудование" по ул. Щербакова, 30 (20%) и другие. А в семи магазинах ОАО "Світанак" (просп. Независимости 58, просп. Независимости, 3-2, ул. Есенина, 76, ул. Налибокская, 1, ул. Московская, 7, ул. Руссиянова, 7/1, ул. Жуковского, 11а) можно приобрести продукцию фирмы со скидкой 30%.

Магазины Торгового центра "Столица" 25 и 26 августа снизят цены от 5 до 50%. Кроме того, скидки на отдельные товары предоставит ТЗАО "Пальмира" по ул. Шугаева, 3/1 - 15% и др.

25 августа в ОАО "ГУМ" пройдет акция "Щедрый день" со снижением цен до 25%. ОАО "ЦУМ Минск" предложит скидки до 20%; столько же - УП "Кирмаш", ЗАО "Лянок" и ЗАО "Гаспадар и Гаспадыня"; ТООО "Северянка" и ООО "Вильнюс-1" - 15%.

26 августа в ОАО "ЦУМ Минск" запланирована акция "День школьника" со снижением цен на 23%. В ОАО "ГУМ" держатели дисконтных карт смогут совершить покупки со скидкой до 25%, в ЗАО "Сандрик" скидка - 15%.-0-