Единый комбинат школьного питания создан в Минске

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый комбинат школьного питания начал сегодня работать в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.
Ранее в столице насчитывалось девять районных комбинатов, на обслуживании которых находился 251 объект при учреждениях общего среднего образования.
"Создание единой структуры позволит обеспечить централизованную закупку продуктов питания по более низким ценам и избежать посредников, усовершенствовать логистику доставки товаров и сырья", - отметили в управлении.
Проводится модернизация пищеблоков, совместно с комитетом по образованию Мингорисполкома разработан комплекс мероприятий до 2020 года, который включает закупку оборудования, обновление инвентаря, капитальный ремонт помещений.-0-
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