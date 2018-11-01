Единый комбинат школьного питания создан в Минске

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый комбинат школьного питания начал сегодня работать в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Ранее в столице насчитывалось девять районных комбинатов, на обслуживании которых находился 251 объект при учреждениях общего среднего образования.

"Создание единой структуры позволит обеспечить централизованную закупку продуктов питания по более низким ценам и избежать посредников, усовершенствовать логистику доставки товаров и сырья", - отметили в управлении.

Проводится модернизация пищеблоков, совместно с комитетом по образованию Мингорисполкома разработан комплекс мероприятий до 2020 года, который включает закупку оборудования, обновление инвентаря, капитальный ремонт помещений.-0-