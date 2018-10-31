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Единый контакт-центр ЖКХ в Бресте за две недели работы принял более 7 тыс. звонков

Регионы 31.10.2018 | 07:27
Фото из архива
Фото из архива

31 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в октябре заработал единый контакт-центр ЖКХ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении жилищно-коммунального хозяйства.

Контакт-центр представляет единую точку для направления запросов по решению вопросов в сфере ЖКХ. Его операторы круглосуточно принимают звонки по телефонному номеру 115. На первом этапе в зону обслуживания вошли Брест и Брестский район, где проживают владельцы примерно 600 тыс. лицевых счетов.

"Утром 15 октября номер 115 при поддержке КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома" был переключен на наш контакт-центр. Сейчас в дневное время звонки принимают шесть человек, ночью - два. В первую неделю работы операторы оформили более 3 тыс. заявок, за две недели - свыше 7 тыс.", - отметили в управлении ЖКХ. Максимальное количество звонков от абонентов поступает с 7 до 11 часов.

К контакт-центру подключены предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Речь идет о ЖРЭУ, водоканале, котельном хозяйстве, мусороперерабатывающем заводе, дорожно-эксплуатационном предприятии, ПКУП "Коммунальник", Брестском районном ЖКХ. Таким образом местные жители, набрав номер 115, могут подать запрос на решение проблем, связанных с водоснабжением и водоотведением, отоплением, электро-, общестроительными и кровельными работами, неисправностями лифта, бытовыми услугами, санитарным состоянием и благоустройством. Операторы обрабатывают заявку и направляют ее мастеру, затем отслеживают выполнение.

Управление жилищно-коммунального хозяйства продолжает работу по подключению к единому контакт-центру других городов и районов Брестской области. "На данный момент информация практически по всей области обработана Центром информационных технологий. Готовимся в ноябре подключить Каменец, Малориту, Кобрин и Жабинку. Цель - в максимально короткие сроки охватить всю область. Задачу эту необходимо выполнить до конца года", - подчеркнули собеседники.-0-

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Теги
Брестская область, ЖКХ, услуги
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