Единый контакт-центр ЖКХ заработает в Бресте во второй половине 2018 года

17 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Единый контакт-центр ЖКХ заработает в Бресте во второй половине текущего года. Об этом сегодня сообщил генеральный директор областного управления ЖКХ Сергей Кудрявец, передает корреспондент БЕЛТА.

Контакт-центр будет представлять собой единую точку для направления запросов по решению вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Его специалисты будут круглосуточно принимать звонки по короткому номеру 115. "Операторы примут обращение, а затем определят, в чьей компетенции решение вопроса. На наш взгляд, это могут быть не только организации ЖКХ, но и другие предприятия городского хозяйства, в том числе энергетики, газовая служба. Изначально будут приниматься обращения жителей Бреста. Ставим задачу завершить работу по созданию контакт-центра в летний период", - отметил Сергей Кудрявец.

Единый контакт-центр разместится на базе областного управления ЖКХ. На первом этапе там планируется создать около 10 рабочих мест. В дальнейшем их количество увеличится, так как поочередно к системе будет подключена вся область. После Бреста контакт-центр заработает в Барановичах и Пинске, затем в районных центрах. Параллельно в Брестской области ведется работа по внедрению портала "Мой город" 115.бел.

"Все вопросы будут находиться на контроле до исполнения. Полученная информация будет подробно анализироваться для выявления слабых мест, чтобы ликвидировать или, по крайней мере, минимизировать их воздействие", - подчеркнул гендиректор Брестского областного управления ЖКХ.

В Бресте сегодня состоялось рабочее совещание, на котором рассмотрены вопросы подготовки к внедрению единого контакт-центра и портала "Мой город" 115.бел. "Если Брест оперативно сработает, то уже в конце июня мы готовы приехать, чтобы начать внедрение программного продукта. Также по вопросам создания контакт-центров ведутся переговоры с Гомелем, Могилевом, регионами Минской области. С Гродненской областью общаемся в этом направлении. Там предполагается запуск сразу в каждом городе", - сказал директор КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома" Максим Бардович.-0-