Эффект от безвизового режима заметен в развитии бизнеса и создании рабочих мест - Лискович

26 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Эффект от безвизового режима заметен в развитии бизнеса и создании рабочих мест. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович, комментируя указ №462 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан".

Согласно документу, устанавливается срок временного пребывания в туристических целях иностранных граждан на срок до 10 суток, расширяются территории для временного пребывания иностранных туристов, увеличивается количество пунктов пропуска для безвизового въезда в туристических целях.

"Результаты первого года действия безвизового режима в Гродно и окрестностях показывают правильность такого подхода. С 26 октября 2016 года, когда вступил в силу указ, дающий право иностранцам на срок до пяти дней посещать Гродно, Августовский канал и часть Гродненского района, такой возможностью воспользовались свыше 50 тыс. иностранцев из более 60 стран. Большинство из них - наши ближайшие соседи из Польши, Литвы и Латвии, но были и туристы из Японии, Сингапура и Индии", - рассказал Виктор Лискович. Он подчеркнул, что в регионе рады всем гостям и не намерены останавливаться в развитии сферы гостеприимства. Только на ближайшие дни заявки посетить регион без визы оставили свыше 4 тыс. иностранцев. На новогодние праздники, как ожидают в Гродненской области, их число только возрастет.

"Эффект от введения безвизового режима виден и в развитии малого и среднего бизнеса, задействованного в сфере услуг. Растет количество объектов общепита, гостиниц и хостелов. Только в 2017 году в этой сфере было создано около 400 новых рабочих мест. Этот год показал потенциальным инвесторам выгодность вложений в сферу услуг и гостеприимства", - сказал Виктор Лискович. Он заверил, что работа над повышением привлекательности региона для иностранцев будет продолжена. Подготовлены, в частности, рекламные продукты о возможностях Гродненской области, которые будут размещаться в том числе на порталах посольств Беларуси за рубежом. Создан календарь брендовых событийных мероприятий, чтобы гости могли заранее планировать поездки с учетом интересных им активностей. Он уже переведен на английский и немецкий языки.

Широкие возможности для региона открывает и увеличение количества пунктов пропуска, доступных для безвизовых туристов. В Гродно в их число вошли железнодорожный вокзал и аэропорт. Ранее туристы могли воспользоваться лишь автодорожными и речными пунктами пропуска на границах с Польшей и Литвой. "Такой подход наверняка себя оправдает. Есть определенные договоренностями с иностранными авиаперевозчиками, в том числе из стран ЕС, готовыми связать Гродно с другими городами новыми рейсами и маршрутами, а это повлечет за собой увеличение потока туристов", - уверен Виктор Лискович. Кроме того, прорабатываются новые железнодорожные маршруты.

С расширением безвизовой зоны дополнительный толчок к развитию получат производственный, экологический и медицинский виды туризма. Например, в безвизовую зону вошли курорт республиканского значения "Поречье", республиканский ландшафтный заказник "Озеры", санатории "Поречье" и "Озерный". А с увеличением срока пребывания до 10 дней туристы смогут получить более полный комплекс санаторных услуг.

Интерес у туристов вызывают историко-архитектурные памятники, сохранению которых в регионе уделяется много внимания. В частности, активно ведутся ремонтные и реставрационные работы в дворцово-парковом комплексе "Святск" в Гродненской районе, в Старом замке и Коложской церкви XII века в Гродно.

Виктор Лискович заметил, что в 2017 году в регионе ставили задачу по привлечению 30 тыс. безвизовых туристов, однако этот показатель перевыполнен почти вдвое. "Сейчас рассчитываем, что продление действия безвизового режима позволит привлечь в Гродненскую область как минимум 150 тыс. иностранцев, однако будем стремиться к большему", - резюмировал он.

Указ №462 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" вступает в силу с 1 января 2018 года. Так, для иностранных туристов парка "Августовский канал" будет разрешено пребывание на территории Гродно и всего Гродненского района, для посетителей Национального парка "Беловежская пуща" - на территории туристско-рекреационной зоны "Брест" (Брест, Бресткий, Жабинковский, Каменецкий и Пружанский районы Брестской области, Свислочский район Гродненской области). Предлагаемый порядок распространяется на граждан из 77 стран.-0-