Эффективная модель взаимодействия БелТПП с предприятиями будет отработана на базе Оршанского района

8 февраля, Орша /Алена Тихонова - БЕЛТА/. БелТПП на базе Оршанского района планирует отработать эффективную модель взаимодействия с предприятиями. Об этом сегодня в Орше заявил журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.
Владимир Улахович отметил, что Оршанский район сейчас в центре внимания. В нем происходят преобразования, которые в перспективе станут образцом развития для регионов страны. "Мы хотели бы здесь определиться с моделью прямого и эффективного взаимодействия производителей и БелТПП. Наша главная задача - работать напрямую с каждым конкретным предприятием, в том числе с малым бизнесом. На базе Оршанского района отработаем это взаимодействие и затем шаг за шагом будем переносить этот практический опыт на всю страну", - сказал председатель БелТПП.
Сегодня в Орше проходит встреча руководства торгово-промышленной палаты и председателя Оршанского райисполкома Александра Позняка с бизнес-сообществом. Мероприятие проводится в целях выполнения поручений главы государства по социально-экономическому развитию района как примера для других территорий.
Цели встречи - выработка оптимальных форм и механизмов взаимодействия БелТПП с бизнесом на местах, оказание практического содействия предприятиям района в организации и совершенствовании внешнеэкономической деятельности, продвижении продукции, создании новых производств, поиске бизнес-партнеров.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4605 BYN
|2.445 BYN
|2.455 BYN
|USD
|1.9886 BYN
|1.995 BYN
|1.999 BYN
|RUB
|3.488 BYN
|3.455 BYN
|3.47 BYN