Эффективная модель взаимодействия БелТПП с предприятиями будет отработана на базе Оршанского района

8 февраля, Орша /Алена Тихонова - БЕЛТА/. БелТПП на базе Оршанского района планирует отработать эффективную модель взаимодействия с предприятиями. Об этом сегодня в Орше заявил журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Владимир Улахович отметил, что Оршанский район сейчас в центре внимания. В нем происходят преобразования, которые в перспективе станут образцом развития для регионов страны. "Мы хотели бы здесь определиться с моделью прямого и эффективного взаимодействия производителей и БелТПП. Наша главная задача - работать напрямую с каждым конкретным предприятием, в том числе с малым бизнесом. На базе Оршанского района отработаем это взаимодействие и затем шаг за шагом будем переносить этот практический опыт на всю страну", - сказал председатель БелТПП.

Сегодня в Орше проходит встреча руководства торгово-промышленной палаты и председателя Оршанского райисполкома Александра Позняка с бизнес-сообществом. Мероприятие проводится в целях выполнения поручений главы государства по социально-экономическому развитию района как примера для других территорий.

Цели встречи - выработка оптимальных форм и механизмов взаимодействия БелТПП с бизнесом на местах, оказание практического содействия предприятиям района в организации и совершенствовании внешнеэкономической деятельности, продвижении продукции, создании новых производств, поиске бизнес-партнеров.

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