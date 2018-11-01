Эффективность подготовки кадров для экономики Минска должна возрасти - Шорец

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске необходимо наладить эффективное взаимодействие ректоров, городских властей и предприятий при подготовке кадров для реального сектора экономики, чтобы молодые специалисты были востребованы на рынке труда, могли реализовать себя по специальностям, по которым обучались в вузе. Об этом председатель Мингорисполкома Андрей Шорец заявил сегодня на заседании круглого стола в мэрии с участием представителей высших учебных заведений, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

По словам Андрея Шорца, большинство студентов получают высшее образование именно в белорусской столице. "Во время встреч с руководителями предприятий, особенно инновационной сферы, приходится слышать мнение, что мы готовим не тех специалистов. Необходимо проанализировать, в каких работниках в перспективе будет нуждаться конкретная отрасль экономики (машиностроение, сферы торговли и услуг, гостиничное хозяйство и др.), и выявить, какие проблемы есть в подготовке соответствующих кадров, наладить отраслевое взаимодействие между вузами и работодателями", - отметил Андрей Шорец.

Председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович проинформировала, что в городе в среднем на одного зарегистрированного безработного приходится 14 вакансий, по некоторым отраслям ощущается нехватка квалифицированных кадров. За 9 месяцев организации основного сектора на дополнительно открытые вакансии приняли более 7 тыс. работников. Новые рабочие места создаются преимущественно в сферах информационных технологий и связи, торговли и услуг.

Ежемесячно в среднем 1,7 тыс. организаций заявляют о вакансиях, только за последний год спрос на рабочую силу вырос на 36%. При этом потребность в рабочих кадрах увеличилась на 50%, а в специалистах - на 17%. Наибольший дефицит наблюдается в сферах строительства, образования, здравоохранения, транспорта, предоставления социальных услуг. В числе наиболее востребованных специальностей - медицинские сестры, инженеры, воспитатели, мастера, менеджеры, фельдшеры, преподаватели, фармацевты. Среди рабочих кадров ощущается потребность в поварах, продавцах, водителях автомобилей, кассирах, рабочих практически всех строительных специальностей, официантах.

Что касается безработных, то каждый второй, нуждающийся в трудоустройстве, относится к категории с низкими или утраченными профессиональными навыками, а каждый четвертый имеет перерыв в трудовой деятельности более года. "Наниматели предъявляют высокие требования к соискателям, - отметила Жанна Романович. - Наличие диплома не всегда гарантирует успешную занятость. Важно владение информационными технологиями, коммуникативными навыками, иностранными языками".

На встрече в горисполкоме обсуждались предложения, которые позволят повысить качество образования и сбалансировать рынок труда, вопросы социальной поддержки студентов, работы БРСМ.-0-