Египетская компания заинтересовалась сотрудничеством с Витебской областью в сфере АПК

29 марта, Чашникский район /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Египетская компания заинтересовалась инвестированием в АПК Витебской области. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев.

Руководитель региона сегодня побывал в нескольких хозяйствах Чашникского района, ознакомился с производством и планами развития ОАО "Завод керамзитового гравия" в Новолукомле, где и пообщался с журналистами.

"Найти хорошего инвестора - непросто. Приезжают многие, но реальный интерес проявляют единицы. Египетская компания производит хорошее впечатление, она подтверждает свою заинтересованность практическими шагами. Так, буквально за 2 дня зарегистрировано юридическое лицо. Они уже встретились с руководством тракторного завода - определили, сколько и какой техники им нужно. Это вселяет надежду. Мы в свою очередь готовы идти навстречу, решать вопросы, создавать условия", - сказал руководитель области. По предварительной информации, строить свои сельхозпредприятия египтяне намерены в Ушачском, Шарковщинском, Глубокском районах.

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