23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж из Слуцкого района первым в Минской области намолотил 1 тыс. т зерна, сообщили БЕЛТА пресс-службе Миноблисполкома.
Сегодня комбайновый экипаж госпредприятия "Совхоз "Рачковичи" Белорусской железной дороги - братья Александр и Владимир Антипцевы - стал первым тысячников в районе и области.
Этот дуэт ежегодно достигает высоких результатов во время уборочной кампании. Александр Антипцев четыре раза становился победителем областного соревнования и дважды - республиканского. В 2017 году экипаж Антипцевых первым в районе и области намолотил 2 тыс. т и 3 тыс. т зерна.
Передовиков уборочной кампании поздравили с трудовой победой председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский и председатель Слуцкого райкома профсоюза работников АПК Татьяна Гурбо. Экипажу вручен денежный сертификат от республиканского комитета профсоюза работников АПК.-0-
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