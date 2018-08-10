10 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Экипажам-тысячникам из Щучинского района в подарок вручили тур по малой родине, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемонию чествования передовиков приурочили к окончанию уборочной кампании в регионе. Последние несколько гектаров зерновых были убраны сегодня на поле ОАО "Василишки". Здесь же вручили награды более чем 20 отличившимся комбайнерам, преодолевшим тысячный рубеж по намолоту.

Поздравил передовиков председатель Щучинского райисполкома Сергей Ложечник. Он отметил, что валовой сбор зерна в районе в этом году превысил 72 тыс. т. Благодаря хорошей подготовке техники, грамотной организации на местах, серьезному отношению к работе удалось без напряжения и в срок завершить уборочную. Это дало возможность предоставить специалистам больше времени для подготовки урожая уже следующего года. Впрочем горячие дни для аграриев не заканчиваются: впереди уборка кукурузы и сахарной свеклы. Виды на урожай этих культур неплохие.

Одним из подарков для передовиков стал тур по малой родине. Его комбайнерам вручила председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза банковских и финансовых работников Оксана Десятниченко. "Специальный маршрут выходного для комбайнеров подготовил профсоюзный туроператор. В честь Года малой родины предложили механизаторам посмотреть брендовые белорусские достопримечательности - Несвижский и Мирский замки", - отметила она. Отправиться в путешествие комбайнеры смогут по окончании сельхозработ.

Половина из тысячников Щучинского района - 11 - это комбайнеры ОАО "Василишки". Один из них - Валерий Батура - уже 9-й сезон трудится на белорусском комбайне "Палессе GS12". "Ни разу не остановился из-за поломки в этом году. Все зависит от того, как ты относишься к технике. На подготовку к уборочной отвели около месяца. Вот и результат. На белорусской технике можно добиваться высоких показателей. Бывало, и около 2 тыс. т намолачивал", - сказал комбайнер. В этом сезоне страду он завершил с показателем в 1,2 тыс. т зерна. Почивать на лаврах механизатор не собирается: сейчас необходимо переключаться на уборку кормов.

По данным на утро 10 августа, в Гродненской области убрано свыше 93% площадей, отведенных под зерновые. К стопроцентному показателю приблизились более половины районов области. Намолочено почти 820 тыс. т зерна при средней урожайности в 29,4 ц/га. Лидируют по этому показателю Гродненский (45,8 ц/га) и Кореличский районы (45 ц/га).-0-