Экофестиваль "Гамоняць пушчы беларускія…" проведут в Свислочи

7 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В особенности охоты XVII-XIX веков окунутся 18 августа гости экологического фестиваля "Гамоняць пушчы беларускія…" в Свислочи, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Свислочского райисполкома.

Экофестиваль проходит в четвертый раз. И он уже стал визитной карточкой района, так как выступает своеобразным символом природоохранной деятельности, творческой и научной площадкой демонстрации жизнедеятельности людей в гармонии с природой.

Мероприятие соберет в городском парке райцентра гостей из регионов Беларуси, а также из Польши, Литвы и Латвии.

Тематическая площадка позволит окунуться в особенности охоты XVII-XIX веков. Здесь же организуют выставку охотничьих трофеев и рыболовных снастей. На пущанских подворьях гостей фестиваля ждут выставки, концертные и игровые программы, традиционные блюда из даров леса. Для самых юных участников будет работать собственная площадка с выставкой, игровыми и анимационными мастер-классами.

"Одним из зрелищных обещает быть конкурс лесорубов. Около 20 лучших вальщиков леса смогут доказать свое профессиональное мастерство в таких номинациях, как обрезка сучьев, раскряжевка бревна, вертикальная раскряжевка, - рассказали в райисполкоме. - Также можно посетить мастер-классы от профессионалов лесной отрасли".

На протяжении дня на сцене будут проходить выступления профессиональных и любительских коллективов Гродненской и Брестской областей, а также из Польши и Латвии. Народные мастера представят свои изделия, предложат гостям попробовать изготовить сувениры самостоятельно. Поучаствуют ремесленники в выставке-конкурсе "Лес и фантазия". Будут проводить конкурс изделий из вторсырья "Преврати мусор в красоту". На площадке "Мастерская живописи" художники продемонстрируют, как природные композиции находят отражение в картине. Здесь также запланированы тематические мастер-классы. Состоится и выставка работ художников Гродненской области.

Завершится праздник концертно-развлекательной программой с участием эстрадных исполнителей.-0-