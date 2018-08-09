Экофестиваль, конкурс рыбаков и экскурсия на остров Ду - Освея отметит 515-летие

9 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. 515-летие городского поселка Освея Верхнедвинского района отметят 10-11 августа экофестивалем "Освейские росы", конкурсами и праздником "С любовью к людям и земле", сообщила корреспонденту БЕЛТА директор местного Сельского дома культуры Ольга Навицкая.

В первый день торжеств, 10 августа, пройдет экологический фестиваль. Стартует он акцией по благоустройству Освейского озера: неравнодушные жители очистят от мусора его берега. В этот день заказник "Освейский" продемонстрирует фильм о его природе и о том, как важно беречь окружающую красоту. Ближе к вечеру пройдут конкурсы с аттракционами для детей и дискотека.

Более насыщенным станет второй день торжеств, 11 августа, он стартует с конкурса среди рыбаков. С утра они отправятся на лодках на Освейское озеро, где за определенное время нужно будет как можно больше наловить рыбы. Во время праздника "С любовью к людям и земле" организуют часовую экскурсию на живописный остров Ду и по самому Освейскому озеру.

"Также 11 августа пройдет круглый стол по экологическому туризму и его развитию в нашей стране с участием гостей из российского Себежа и директоров заказников Беларуси. Во второй половине дня запланированы спортивные соревнования, церемония возложения цветов к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны. Во время концерта состоится чествование победителей в конкурсе лучших подворий и организаций по благоустройству, наградят грамотами и вручат сувениры самым маленьким жителям Освеи, старожилам и юбилярам. Украсят концертную программу творческие номера Домов культуры. На празднике будут работать игровая площадка, выездная торговля, этноуголок", - рассказала Ольга Навицкая.

Завершится празднование 515-летия Освеи дискотекой и праздничным фейерверком.-0-