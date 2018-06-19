"Экофорум" в Гомеле соберет около 250 участников

19 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Городской туристический слет "Экофорум-2018" пройдет в Гомеле 19-20 июня в районе речной базы "Бухта капитанов", сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь городской организации БРСМ Николай Светогор.

Участниками "Экофорума" станут почти 250 учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования города.

Ребята объединятся в 17 команд. Каждая из них готовит "Визитную карточку", основной акцент в которой будет сделан на уникальности малой родины участников. Также им предстоит сразиться в соревнованиях по мини-футболу, волейболу, в перетягивании каната, метании валенка. Не обойдется и без традиционных туристических конкурсов: на лучший палаточный городок, преодоление полосы препятствий. Творческие способности юноши и девушки проявят при составлении плакатов, а также во время фотокросса.

По итогам турслета будут названы команды-победители, а также обладатели специальных номинаций. Им вручат дипломы и подарки. Завершится фестиваль трудовой экологической акцией "Природа вокруг нас" по уборке и благоустройству территории, где проходит мероприятие.

Организаторами "Экофорума" выступают Гомельский городской исполнительный комитет, городская организация общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи". Мероприятие нацелено на привлечение внимания общественности, в том числе и молодежи к проблемам защиты природы, воспитание бережного отношения к окружающей среде, пропаганду здорового образа жизни, приобщение молодых людей к активному и полезному досугу.-0-