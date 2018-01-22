Экологическая обстановка в районе Светлогорского ЦКК контролируется круглосуточно

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контроль экологической обстановки в районе Светлогорского целлюлозно-картонного комбината ведется круглосуточно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром" по итогам оперативного совещания по вопросам функционирования оборудования на заводе сульфатной целлюлозы.

Главный вопрос - исключение выбросов в атмосферу газов с неприятным запахом. Представители генерального подрядчика по строительству объекта - компании САМС - представили отчет руководству концерна и Светлогорского райисполкома о предпринятых мерах по решению возникшей проблемы. С частью оборудования вопрос уже решен. В настоящее время китайская компания в соответствии с утвержденным планом-графиком работы устраняет оставшиеся технические вопросы. Из Китая дополнительно приглашены пять опытнейших специалистов из давно работающих целлюлозных заводов.

При этом соответствующими службами ведется ежедневный круглосуточный контроль экологической обстановки на предприятии и в ближайших к нему населенных пунктах. Организована широкая информационная кампания для граждан. На сайтах Светлогорского ЦКК, райисполкома и других, в местных СМИ ежедневно размещается и обновляется информация о результатах исследований атмосферного воздуха и водных источников. Несколько информационных групп, сформированных из представителей Гомельского облисполкома, Светлогорского райисполкома и руководства предприятия, проводят встречи с трудовыми коллективами организаций Светлогорска и ведут разъяснительную работу. Оперативно предоставляются ответы на письменные и устные обращения граждан. Оперативная информация по экологической обстановке в Светлогорске размещается на сайте Светлогорского ЦКК.