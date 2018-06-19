Экологический парк приключений HOME планируется создать в Березинском заповеднике

19 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экологический парк приключений HOME планируется создать в Березинском биосферном заповеднике, сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном природоохранном учреждении.

Концепция парка предполагает возведение большого комплекса тематических площадок, аттракционов, объединенных одной тематической идеей. Каждый аттракцион или площадка - это чей-то дом (птицы, животного или насекомого), при этом многие жилища, которые доселе человек видел только в небольшом размере и только снаружи, в парке воссоздадут в несколько человеческих ростов. Таким образом у посетителей появится уникальная возможность побывать "в гостях" у обитающих в заповеднике представителей фауны, посмотреть их дом изнутри, оценить, как устроена там жизнь. Так, в числе тематических площадок парка предполагается создать барсучьи пещеры, муравейный мегаполис, пчелиный улей, медвежье логово, тропу "птичья высота" (тропа, созданная на высоте крон деревьев, включающая стоянки в виде птичьих гнезд и дупел), аэродинамическую трубу, где посетители смогут почувствовать себя птенцами, которым предстоит научиться летать, и ряд других активностей. Предполагается, что центральной зоной парка станет бобровая хата, которая расположится на протекающем через парк специально созданном ручье.

Фактически это будет тематическое пространство активного отдыха, которое позволит посетителям не только получить яркие впечатления, но и повысить уровень экологического образования, отметили в отделе туризма, экологического просвещения и информационного обеспечения заповедника. Специалисты рассчитывают с помощью эмоций и логики донести до посетителей важность разнообразия видов животных в природе и привлечь внимание к проблеме сохранения этого разнообразия, необходимости экологически безопасного поведения в лесу. На данном этапе определена площадка на окраине центральной усадьбы заповедника деревни Домжерицы, прорабатываются организационные и финансовые вопросы реализации проекта, в том числе на условиях государственно-частного партнерства.

Березинский биосферный заповедник образован в 1925 году и является старейшим среди охраняемых объектов природного наследия Беларуси. Его природный комплекс включает разнообразные типы южно-таежных лесов, болот, пойменных лугов, озер и рек. В заповеднике зарегистрировано более 2 тыс. видов растений. Состав фауны насчитывает 56 видов млекопитающих, 234 вида птиц, 5 видов пресмыкающихся, 34 вида рыб. Около 60% территории заповедника занимают болота. Заповедник включен во Всемирную сеть биосферных резерватов программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера", Европейскую сеть биогенетических резерватов, является ключевой орнитологической и ботанической территорией, пунктом мониторинга национальной системы мониторинга окружающей среды, имеет статус Рамсарских угодий.-0-