6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новую экологическую тропу "Серебряный лог" откроют в Минске 7 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Маршрут проложен в районе ул.Якубова и Плеханова и стал продолжением велодорожки вдоль Свислочи. Проект предусматривал размещение видовых и смотровой площадок, зон отдыха.

Вдоль экотропы размещены стенды с информацией и иллюстрациями о флоре и фауне. Минчане могут узнать больше о водоплавающих, летучих мышах, насекомых, растениях пойм рек, инвазивных растениях, грибах, птицах и животных белорусских лесов. Отдельные блоки содержат сведения о последствиях пожаров и ураганов. Протяженность экотропы - около 800 м, площадь - 1,1 га.

Работа по созданию экологических троп на территории каждого административного района столицы инициирована Минским городским комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды в 2016 году. Мероприятия были включены в районные планы по благоустройству на 2017-2018 годы. Маршруты разработаны с участием специалистов Национальной академии наук и общественных организаций. В настоящее время на территории Минска их восемь.-0-