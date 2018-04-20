"Экомарафон" соберет в Гомеле более 3 тыс. участников

20 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Межгосударственные легкоатлетические соревнования "Экологический марафон-2018" пройдут в Гомеле 22 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете.

Мероприятие проводят уже во второй раз. Впервые "Экомарафон" был организован в прошлом году 22 апреля - в Международный день Матери-Земли.

Планируется, что на старты выйдут представители всех областей Беларуси, а также Украины, России, Латвии, Литвы, Молдовы, Германии, Казахстана - всего более 3 тыс. спортсменов. Определять лучших будут в личном зачете на трех дистанциях: 4 км, 21 км 97 м (полумарафон) и 42 км 195 м (марафон). По итогам забегов самые быстрые получат медали и призы.

Кроме того, для участников и болельщиков спортивного праздника подготовлена культурно-развлекательная программа, вблизи стартово-финишного городка будут представлены выставка творческих работ и фотосушка на экологическую тематику. Здесь же начнет работу и полевая кухня.

Легкоатлетам предложат принять участие в экологической акции "Обустроим малую родину" и заложить аллею в районе улицы Артема, а победители забегов смогут посадить деревья недалеко от гребной базы.

Среди основных целей "Экомарафона" популяризация легкой атлетики, пропаганда здорового образа жизни, организация полезного досуга, повышение уровня мастерства спортсменов, укрепление спортивных и дружественных связей между легкоатлетами разных стран и т.д. В числе организаторов мероприятия - Белорусская федерация легкой атлетики, Гомельский облисполком и горисполком.-0-