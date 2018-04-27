Экономический форум соберет в июле побратимов и партнеров Бреста

27 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в июле планируется провести первый экономический форум побратимов и партнеров города, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук.

Мероприятие приурочено к празднованию 999-летия областного центра. Предварительно, экономический форум пройдет 26-27 июля. В нем примут участие представители городов-побратимов, а также городов, с которыми у Бреста налажено тесное сотрудничество.

"Мы стремимся сделать наш город максимально привлекательным для деловых кругов и туристов. В том числе этому поспособствует форум. Его программа будет разделена на несколько блоков - социальный, туристический, экономический, строительный. Каждый из участников будет работать по своему направлению. Запланированы тематические презентации, посещение предприятий, подписание контрактов и договоров о сотрудничестве", - пояснил Вадим Кравчук.

В настоящее время у Бреста заключены договоры о побратимстве с 33 зарубежными городами, еще с 40 поддерживаются партнерские отношения. "Всем им мы отправили приглашения для участия в форуме. Свой визит уже подтвердили представители Польши, Германии, России и Грузии. Ждем ответа от остальных", - добавил первый зампред горисполкома. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители примерно 20 стран.

Местные власти рассчитывают, что экономический форум побратимов и партнеров Бреста станет традиционным.-0-