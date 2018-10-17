Экономический и культурный потенциал Витебской области презентуют в Москве

17 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Комплексная презентация Витебской области состоится 19 октября в Москве в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

Презентация будет состоять из нескольких тематических блоков. В первом из них представят выставку предприятий-экспортеров Витебской области и их инвестиционные предложения. Гости мероприятия смогут ознакомиться с образцами экспортной продукции предприятий СЭЗ "Витебск", объединения "Витебскпром", производителей легкой промышленности, высокоточного оптического оборудования, медицинских приборов, станкостроения, водоочистного и подъемного оборудования, радиоэлектроники, кабельной продукции.

Отдельной экспозицией будет представлена продукция предприятий пищевой промышленности Витебской области с дегустацией.

В третьем тематическом блоке будет презентован культурный потенциал Витебской области: фрески XII века Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря, творчество Марка Шагала, Юделя Пена, рукописные книги, а также старинные традиционные костюмы. Гости презентации смогут стать участниками мастер-классов по ткачеству, плетению, вышивке.

Ожидается, что участниками мероприятия станут председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, руководители крупнейших предприятий области, главы некоторых российских регионов, представители Постоянного комитета Союзного государства, Торгово-промышленной палаты России, дипломаты третьих стран, аккредитованные в Москве.-0-