Экотропа к вековым дубам появится в минском парке Курасовщина

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экологическую тропу планируется открыть в минском парке Курасовщина 4 октября, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора предприятия "Зеленстрой Октябрьского района Минска" Светлана Кухорева.

Маршрут протяженностью около 1,2 км проложен в зеленой зоне в районе ул.Казинца, прилегающей к усадьбе "Белая дача". Здесь в ближайшие дни установят около десятка информационных стендов о местной флоре и фауне. Особая гордость района - "Дубово-липовый массив "Белая Дача", "Вековая аллея" и "Вековая дубрава", признанные памятниками природы местного значения.

"Приглашаем минчан прогуляться по экотропе и увидеть дубы-старожилы, больше узнать об этих местах. 4 октября проведем экологический праздник. Также во время месячника по благоустройству и озеленению планируем высадить в парке молодые деревья", - отметила Светлана Кухорева.

Парк Курасовщина - уютная зеленая зона, расположенная между улицами Кижеватова, Корженевского и Казинца. Он заложен в 1985 году вблизи Лошицкого водохранилища. Здесь обустроена набережная, дорожки, система освещения, располагается горнолыжный центр "Солнечная долина".

Всего в Минске насчитывается девять экотроп. До конца года предполагается также обустроить экотропу на территории лесного массива в районе улиц Никифорова - Руссиянова - Стариновская.-0-