Экотропа протяженностью 772 м открылась рядом с зоопарком в Минске

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие экологической тропы протяженностью 772 м в районе зоопарка состоялось сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Открытие тропы приурочено ко Дню охраны окружающей среды. Территория рядом с зоопарком была выбрана не случайно: маршрут проложен по уже сложившейся дорожно-тропиночной сети рядом с объектами, имеющими природоохранную и эстетическую ценность. Здесь живут ужи, гнездятся редкие виды птиц, произрастают растения, занесенные в Красную книгу Беларуси.

Посетители смогут увидеть бобровые хатки, прогуляться по деревянным мостикам и отдохнуть на бревенчатых скамейках. Вдоль пешеходных дорожек обустроены обзорные площадки для демонстрации природных комплексов, места для отдыха и пикников, игровые зоны. Необычно оформлен вход из соединенных в виде треугольника массивных стволов деревьев.

В торжественной церемонии открытия принял участие помощник Президента - инспектор по Минску Владимир Карпяк. В своем приветственном слове он отметил пользу проекта для экологического образования подрастающего поколения и пожелал молодежи бережно относиться к природному объекту.

На то, что тропа будет сохранена, востребована и популярна, надеется и глава администрации Заводского района Александр Дорохович. По его словам, территория, где сегодня создан природный объект, долгое время была в заброшенном состоянии. "Буквально два года назад мы провели здесь первый субботник. На протяжении следующих полутора лет мы много делали по благоустройству этой местности. Потом мы поняли, насколько уникальна эта экосреда. Строительство длилось три месяца, облагораживание 7 га территории обошлось нам чуть более чем в $100 тыс. Наверное, это небольшие деньги - выполнен действительно огромный объем работы. Сейчас основная задача - сохранить. Надеемся, что тропа будет востребована и полезна", - сказал глава района.

Работа по созданию экологических троп на территории каждого административного района столицы была инициирована Минским городским комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды в 2016 году. Мероприятия были включены в районные планы по благоустройству на 2017-2018 годы. Маршруты разработаны с участием специалистов Национальной академии наук (институтов экспериментальной ботаники и природопользования) и общественных организаций. Экотропа рядом с зоопарком уже восьмая в Минске, до конца года зеленые маршруты должны появиться в Октябрьском, Партизанском, Первомайском и Центральном районах.-0-