Эксклюзивные фото цитадели над Бугом можно увидеть на выставке БЕЛТА в Бресте

19 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня состоялось торжественное открытие юбилейной фотовыставки БЕЛТА "Імгненні стагоддзя", передает корреспондент БЕЛТА.

Экспозиция, посвященная 100-летию информационного агентства, разместилась в фойе второго этажа кинотеатра "Беларусь". Выставка включает 36 широкоформатных фотографий (50х70 см), которые отражают основные вехи в истории Беларуси с 1918 года по настоящее время. В каждом областном центре она будет дополнена еще примерно 20 снимками, посвященными жизни региона.

"На выставке представлены уникальные архивные кадры. Конечно, на них запечатлены известные личности, глава государства, но в целом мы хотим показать моменты жизни обычных людей, их чувства, увлечения, - отметил заместитель генерального директора БЕЛТА по идеологической работе Сергей Адерихо. - Мы не могли обойти стороной Брестскую крепость как символ мужества. Ей посвящена значительная часть экспозиции об области. Брестчане могут увидеть, насколько разрушенной была крепость в годы войны, как выглядел город в послевоенное время и каким красивым стал сейчас".

По словам начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома Татьяны Гагаковой, тема крепости-героя у брестчан вызывает особый интерес. "На мой взгляд, выставка носит не только информационно-познавательный характер, она мотивирует на желание узнавать о прошлом малой родины, формирует гордость за свою историю и уверенность, что наше поколение сделает все, чтобы Беларусь и Брестская область уверенно развивались", - подчеркнула она.

Первыми посетителями выставки "Імгненні стагоддзя" стали представители творческой интеллигенции, молодежь. Они с интересом рассматривали архивные фото, обменивались мнениями. "Больше всего понравились снимки советских времен. Они более эмоционально заряжены. Люди на этих фотографиях получились естественными: как они жили, работали, так их и запечатлели. Из современных впечатлили кадры, сделанные во время сбора урожая. Получилось очень красиво", - поделилась студентка Брестского государственного университета Яна Кочурко.

Фотовыставка БЕЛТА в Бресте будет экспонироваться до 24 июня. Далее она отправится в Витебск. До конца 2018 года, юбилейного для БЕЛТА, экспозиция посетит все областные центры и Минск.-0-

Фото Вадима Якубёнка