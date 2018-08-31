Экскурсии по мемориальному кладбищу "Благовщина" проведут 1 сентября в Минске

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экскурсии по мемориальному кладбищу "Благовщина" проведут в Минске 1 сентября во время акции "Урок мира: Тростенец", сообщили БЕЛТА в Белорусском культурном центре духовного Возрождения.

Минчанам и гостям столицы расскажут о событиях времен Второй мировой войны, создании мемориального комплекса. Группы экскурсантов отправятся по маршруту от автомобильной стоянки в районе кладбища в 12.00 и в 14.00.

"Тростенец" - одно из крупнейших мест массового уничтожения нацистами гражданского населения в 1941-1944 годах. По количеству жертв он находится на четвертом месте после лагерей смерти "Освенцим", "Майданек" и "Треблинка". В "Тростенце" погибли жители Беларуси, других советских республик, депортированные граждане западноевропейских государств, включая Австрию, Германию, Чехословакию. По официальным данным, здесь оборвалась жизнь более 200 тыс. человек из разных стран.

Именно в урочище Благовщина осенью 1941 года фашисты привозили людей на грузовиках черного цвета с герметично закрытым кузовом. Выхлопные газы поступали внутрь кабины, и заключенные погибали еще во время поездки. Некоторых расстреливали над специально вырытыми рвами-могилами, засыпали сверху землей и утрамбовывали гусеничным трактором. 3 сентября 1944 года здесь состоялся первый траурный митинг, на который пришли 10 тыс. человек почтить память погибших. Это был первый шаг к увековечению памяти жертв.

Мемориальный комплекс в Тростенце объединяет лагерь смерти с одноименным названием "Тростенец", урочище Шашковка (крематорий яма-печь), урочище Благовщина (34 братские могилы). Первый пусковой комплекс и мемориальную скульптуру "Врата памяти" открыли на территории бывшего лагеря 22 июня 2015 года, 29 июня текущего года состоялось открытие второго пускового комплекса Тростенецкого мемориала.

Всех, у кого сохранились материалы о лагере смерти (документы, сведения о погибших родственниках, фотографии, истории свидетелей), просят направить их в Белорусский культурный центр духовного Возрождения для изучения и создания базы данных.-0-