Экспертная группа исследует состояние иезуитского костела в Мстиславле

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты исследуют состояние иезуитского костела в Мстиславле, где обрушилась часть стены, которая держала нагрузку свода здания. Такая информация прозвучала в эфире программы "Наши новости" телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Костел экстренно огораживают в целях безопасности. Объект необходимо консервировать, однако средств на эти цели у районных властей нет. Еще в прошлом году местные власти обращались в том числе в Министерство культуры с просьбой выделить средства на обследование и реконструкцию памятника архитектуры.

В ведомстве считают, что подобная ситуация - недосмотр местных властей. По словам заместителя начальника управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Натальи Хвир, собственник принимает решение, на какие объекты первоначально тратить средства из местного бюджета. "В этом году были проведены работы по музеефикации Замковой горы, проведено новое строительство на Замковой горе, в то время как на противоаварийные работы по этому объекту деньги не направлялись", - отметила она.

В ближайшее время будет создана экспертная группа, которая исследует, какие меры необходимо принять для остановки дальнейших разрушений и проведения консервации.-0-