Эксперты представили прогноз ситуации на рынке труда Минска на 2018 год

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прогноз ситуации на рынке труда столицы на 2018 год презентован сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Анализ показал, что большинство нанимателей ожидают улучшения условий для бизнеса. Почти 60% участников опроса рассчитывают на рост спроса на свою продукцию и услуги, 35% опрошенных не прогнозируют изменений. Предвидят проблемы только 5% предприятий. Ожидается, что численность увольняемых работников снизится по сравнению с предыдущим годом на 19%, а прием новых работников восполнит увольнение на 98%. Масштабной волны сокращений и оптимизации наниматели не планируют. Объем увольнения в связи с сокращением штата не превысит 1% от числа всех уволенных", - отметила начальник отдела рынка труда комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Светлана Леончик.

Улучшение экономических результатов деятельности в 2017 году укрепило финансовое положение субъектов хозяйствования. Одним из факторов наращивания объемов производства станет инвестирование в новые технологии и оборудование. Наибольшая активность будет отмечаться среди организаций транспорта, здравоохранения, информационных технологий и связи, финансовой сферы. Повышение зарплаты входит в планы 73% респондентов.

Светлана Леончик отметила, что рост численности работников ожидается в сферах строительства и транспорта, системе здравоохранения и социального обеспечения. Представители промышленности, финансовой сферы, сфер административных и вспомогательных услуг, образования продолжат оптимизацию численности работников.

По данным нанимателей, почти 17% работников организаций достигли пенсионного возраста (в системе образования - 44%, в сфере операций с недвижимостью - 33%, в организациях, предоставляющих услуги по временному проживанию и питанию, - до 30%). Отмечается тенденция роста доли временных работников в общей численности работников.

"Рост предложения свободных рабочих мест в 2017 году создал благоприятные условия для снижения напряженности на рынке труда. В 2018 году важно укрепить эту тенденцию, создать новые рабочие места. Прогнозируется, что численность занятых в экономике граждан может превысить 1 млн 70 тыс. человек. Основным локомотивом экономики останется промышленность", - рассказала Светлана Леончик.

В строительной сфере поступательно наращивают объемы крупные игроки, организации стали активнее привлекать новых работников. "Вместе с тем участники опроса были осторожны в оценке перспектив и заявили, что для выполнения планов им потребуется увеличить численность персонала в среднем на 2% и более. Как правило, крупные строительные компании нуждаются в высококвалифицированных работниках узкой специализации. Малые предприятия требуют от кадров широких компетенций", - добавила специалист.

Планируют расширять штат организации оптовой и розничной торговли, преимущественно места будут создаваться для молодежи и женщин.

Прирост численности работников прогнозируют организации транспортной сферы, здравоохранения и социальных услуг, каждая вторая организация сферы информационных технологий и связи.

Проект "Совершенствование деятельности государственной службы занятости населения Беларуси" реализуется в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, который был подписан в мае 2015 года между комитетом по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома и Шведской государственной службой занятости. Он направлен на развитие модели прогнозирования и анализа рынка труда, дальнейшее укрепление сотрудничества с нанимателями и повышение информированности населения.

Прогноз подготовлен по методике, применяемой Шведской государственной службой занятости и Литовской биржей труда. Он основан на анализе сложившейся ситуации и опросе субъектов хозяйственной деятельности, содержит оценку тенденций на рынке труда. Было опрошено 106 нанимателей из различных сфер экономики, преимущественно крупные организации (92%), как государственные (49%), так и частные (40%). Большинство работодателей представляли промышленность. Численность работников организаций, принимавших участие в опросе, составляла 185 тыс. человек - треть занятых в основном секторе экономики.

"В 2018 году на рынке труда сохранится трудонедостаточная конъюнктура и профессиональный дисбаланс. Свободная рабочая сила будет представлена гражданами, уволенными по соглашению сторон, а также с длительным перерывом в работе и ранее занятыми в домашнем хозяйстве. Безработица сохранит мужское лицо, хотя удельный вес безработных мужчин будет снижаться", - отметила Светлана Леончик -0-