Эксперты прогнозируют снижение цен на вторичное жилье в Минске через полгода

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация на вторичном рынке жилья Минска через полгода придет к некоторому снижению цен. Обзор перспектив рынка сделали специалисты группы компаний "Твоя столица", сообщает БЕЛТА.

В Минске сейчас отмечается рост цен предложения - в среднем по 1,5-2% в месяц. Доступное жилье по относительно недорогой цене пользуется наибольшим спросом. Ценообразование не ориентировано на доходы населения. В настоящее время определяющую роль играют кредиты и низкий для столицы объем предложения квартир на вторичном рынке. Что можно объяснить в том числе тем, что продавцы придерживают свои объекты в ожидании роста цен.

"Объективных предпосылок к удешевлению кредитов нет, - отмечают эксперты. - В частности, снижение ставки рефинансирования не означает обязательного снижения ставок по кредитам. Исходя из этого, мы видим три типичных в подобных обстоятельствах сценария возможного развития ситуации на вторичном рынке жилья Минска".

Весьма вероятно, что текущая ситуация ближайшие несколько месяцев будет сохраняться. То есть цены продолжат понемногу расти, как и наращиваться объем предложения квартир по завышенной цене. Поскольку большинство сделок сегодня "цепочные" (цена объекта в расчет не принимается: важна только сумма доплаты), рост цен на квартиры повлечет за собой увеличение объема доплаты и увеличения размера требуемого для покупки кредита. Даже при низких ставках обслуживание задолженности по кредитам будет становиться менее доступным для населения с нынешним уровнем доходов. В итоге сделок будет заключаться меньше, что повлечет за собой стабилизацию цен и, в дальнейшем, их падение.

Следующий вариант развития событий предполагает дорожание кредитов. При стабильном белорусском рубле даже незначительный рост ставок по кредитам в полугодовой перспективе приведет к откату цен назад - в пределах 2-5%. Поскольку снизится спрос и, соответственно, количество заключаемых сделок, продавцы будут вынуждены пойти на это.

А если вырастет обменный курс USD, цены на этом рынке пойдут вниз при минимальном количестве совершаемых по Минску сделок.-0-