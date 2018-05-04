4 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Экспорт резидентов СЭЗ "Гродноинвест" в I квартале вырос на 53%, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

За январь-март 2018 года объем экспорта резидентов СЭЗ "Гродноинвест" составил более $180 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017-го в 1,5 раза. Товарооборот вырос в 1,7 раза и преодолел отметку в $300 млн.

Продукция резидентов свободной экономической зоны поставлялась в 50 стран, годом ранее география поставок насчитывала 40 государств. На экспорт поставляются продукты животного происхождения, включая консервы, соевое масло, удобрения, изделия из пластмассы и черных металлов, мебель, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, автокомпоненты, включая жгуты, провода, оптические приборы, текстильные изделия, пряжа и др.

"Ключевыми рынками для компаний из СЭЗ "Гродноинвест" остаются Россия, Польша и Украина, на долю которых приходится свыше 86% от всех экспортных поставок. Однако в 2018 году вдвое увеличился удельный вес стран дальнего зарубежья, включая Турцию, Мексику, Колумбию, Чили, Исландию, ОАЭ, Виргинские острова, Кубу, Индию", - отметили в администрации СЭЗ "Гродноинвест". Доля экспорта резидентов СЭЗ в общем экспорте Гродненской области в I квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла с 27% до 36%.

На экспорт отправляется свыше 61% всей произведенной продукции. По итогам первых трех месяцев объем производства промышленной продукции резидентов СЭЗ преодолел планку в Br500 млн и вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также в І квартале резиденты СЭЗ "Гродноинвест" привлекли около $70 млн инвестиций. Отмечает рост вложений в 3,7 раза. Около половины из них пришлось на иностранные источники, включая кредиты иностранных банков.

"61% от вложенных инвестиций направлен на покупку машин и оборудования. В 2017 году этот показатель был равен 40%. Таким образом, намечен положительный тренд в инвестиционной деятельности резидентов СЭЗ - компании направляют средства на усовершенствование и модернизацию производства", - подчеркнули в администрации свободной экономической зоны.-0-