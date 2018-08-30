Экспорт резидентов СЭЗ "Гродноинвест" в I полугодии увеличился на 57%

30 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Экспорт резидентов СЭЗ "Гродноинвест" в первом полугодии увеличился на 57%, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Статистика по экспорту первых шести месяцев 2018 года подтвердила складывающуюся тенденцию наращивания поставок товаров за рубеж резидентами СЭЗ "Гродноинвест". Помимо этого, до 69 стран расширилась география поставок.

"Ключевыми рынками сбыта для резидентов СЭЗ "Гродноинвест" остаются Россия, на которую приходится 63% экспорта, Польша (14,7%) и Украина (9,9%). Возрастает роль стран дальней дуги, доля которых в общем объеме увеличилась на 1,6 процентного пункта до 3,4%", - рассказали в администрации свободной экономической зоны. С начала года резиденты СЭЗ открыли 16 новых экспортных направлений, включая Австралию, Тайланд, Иорданию, Кению. В то же время существенно увеличены поставки по уже открытым направлениям. К примеру, экспорт продукции в Турцию увеличился в 83 раза, Колумбию - в 14 раз, Индию - в 6,9 раза. В страны Европейского союза компании экспортировали на 43% товаров больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, в страны СНГ - на 57%.

В первые шесть месяцев 2018 года существенно выросли объемы производства резидентов СЭЗ "Гродноинвест". За январь-июнь произведено продукции на Br1,15 млрд, что на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года.-0-