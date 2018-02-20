Экспорт туруслуг организаций Минска в 2017 году возрос на 36,6%

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт туристических услуг организаций Минска в 2017 году по сравнению с 2016 годом возрос на 36,6%, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома Светлана Демешко.

Иностранным гражданам оказано услуг на $107, 6 млн. "Более конкретные статистические данные о том, жители каких стран посещали Минск, будут позже. Но в целом мы отмечаем увеличение туристического потока из ЕС и Азии в связи с введением пятидневного безвизового режима. По информации Госпогранкомитета, чаще всего белорусским безвизом пользовались граждане Германии, Польши и Италии", - отметила Светлана Демешко.

Туристические услуги в Минске оказывают более 680 организаций. Принимаются шаги по продвижению туристического потенциала столицы за рубежом. Туризм города был представлен на международной весенней ярмарке "Отдых-2017", международной выставке "Турбизнес-2017", международной туристической бирже WorldTravelMarket 2017, при проведении Дней Минска в Омске, Москве, Белграде. Также представители турбизнеса столицы приняли участие в "Консульском фестивале" во французском Лионе, международных туристских выставках в Таллине и Берлине, туристическом саммите в Лос-Анджелесе.

Туристические организации предлагают гостям богатый выбор экскурсионных программ, в том числе на английском языке. Минск в 2018 году рассчитывает на приезд большего количества экскурсионных групп из Китая.-0-