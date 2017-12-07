Экспорт туруслуг организаций Минска в январе-октябре возрос на 35%

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт туристических услуг организаций Минска в январе-октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возрос на 35%, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома Светлана Демешко.

Иностранным гражданам оказано услуг на $90 млн. Наибольший объем экспорта по-прежнему приходится на Российскую Федерацию, вместе с тем отмечается увеличение туристического потока из стран ЕС и Азии. Значительно возрос, по данным статистики, интерес к Минску со стороны резидентов Австрии, Швейцарии и Литвы.

"Активно стали посещать белорусскую столицу не только туристы, но и представители бизнеса, болельщики спортивных соревнований. Во многом этому способствовало введение пятидневного безвизового режима", - отметила Светлана Демешко.

По ее словам, туристические организации города предлагают гостям богатый выбор экскурсионных программ, в том числе на английском языке. В преддверии Нового года и Рождества туроператоры подготовили для иностранцев различные варианты отдыха в Беларуси, включающих знакомство с главным городом страны. Годом туризма Беларуси и Китая должен стать 2018 год, и Минск рассчитывает на приезд большего количества экскурсионных групп из Поднебесной. Для экскурсантов готовятся рекламно-информационные материалы на китайском языке. -0-