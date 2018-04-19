19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянно действующая экспозиция об истории судебной медицины и криминалистики откроется в Молодечно, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области Вероника Барковская.

Идея создания экспозиции принадлежит начальнику Молодечненского межрайонного отдела ГКСЭ Юрию Будо и была озвучена три года назад, тогда же и было положено начало работ. В создании комнаты принимали участие сотрудники Молодечненского межрайонного отдела ГКСЭ и управления ГКСЭ по Минской области, существенную помощь оказывали ветераны службы, представители смежных ведомств, общественность.

Сегодня это несколько тематических экспозиций. В частности, представлены фотографии экспертов за работой, в том числе на местах происшествий. По ним можно проследить историю развития судебно-экспертной деятельности. Привлекают внимание инструментарий, который использовался, обстановка в кабинетах и условия, в которых трудились судебные медки и криминалисты. Экспозиция "Кабинет медицинского эксперта" позволит окунуться в атмосферу судебно-медицинского учреждения 60-х годов. Здесь демонстрируются макропрепараты (человеческое сердце, кости черепа с огнестрельным повреждением, фрагменты человеческого скелета и т.д.), а также литература прежних лет.

"Основная экспозиция" посвящена работе судебных экспертов Минской области в различные периоды ХХ века. Раритетные вещи из рабочей обстановки криминалистов и медицинских экспертов представлены в качестве экспонатов. Это коллекция фотоаппаратов и других приборов, инструменты, документы, связанные со становлением судебно-медицинской службы, личные вещи экспертов, образцы огнестрельного и холодного оружия, коллекция боеприпасов. Кроме того, есть экспозиция в честь тех, кто стоял у истоков формирования судебной медицины и криминалистики в мире.

Организованы также инсталляции, посвященные гибели известных людей - Юрию Гагарину, Сергею Есенину, Петру Машерову. По одной из версий экспертов, Юрий Гагарин был уже без сознания, когда во время испытаний его самолет врезался в землю. Летчику Владимиру Серегину, находившемуся рядом с ним во время этого последнего полета, не хватило буквально 6 секунд и 200 м, чтобы избежать катастрофы. Есть уголок памяти эксперта-криминалиста Молодечненского РОВД Ивана Карецкого, погибшего в декабре 1998 года при исполнении служебных обязанностей.

Основные цели, которыми руководствовались создатели, - сохранение для будущих поколений работников истории, раритетных и уникальных экспонатов, которые относятся к разным этапам судебно-экспертной деятельности как криминалиста, так и медицинского эксперта. Это преемственность и популяризация лучших традиций, воспитание корпоративного духа, формирование профессиональной этики и интереса к выбранной профессии молодыми сотрудниками и выпускниками, которые решили связать свою трудовую деятельность с экспертизой.

Комната истории будет открыта для всех желающих. Экспозиция полезна выпускникам профильных учебных заведений, а также людям, интересующимся историей. Работы по наполнению экспозиции будут продолжены. Официальное открытие комнаты запланировано в ближайшее время.-0-