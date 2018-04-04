Экспресс-тесты на ВИЧ появились в аптеках Минской области

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспресс-тесты на ВИЧ по слюне появились в аптеках Минской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий отделом профилактики ВИЧ/СПИД областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (ЦГЭОЗ) Александр Атаманчук.

"По разным оценкам, в Минской области лишь 75% людей с ВИЧ знают о своей инфекции. Одним из подходов для заполнения пробела и быстрого расширения доступа к услугам по тестированию на ВИЧ, а также повышению уровня пользования этой услугой является самотестирование, при котором люди осуществляют диагностическое тестирование и самостоятельно интерпретируют результаты теста", - отметил Александр Атаманчук.

Ранее пройти обследование с целью выявления ВИЧ можно было в государственных организациях здравоохранения, имеющих процедурный кабинет, а также частных медицинских лабораториях. Кроме того, можно было заказать тест по крови через интернет. Теперь самый простой вариант - купить тест в аптеке.

Александр Атаманчук пояснил, что в экспресс-тесте для анализа слюны используется специальная подушечка, которую сначала прикладывают к десне, а затем помещают в пробирку с буферным раствором. Через 20-30 мин считывается результат. При появлении одной полоски напротив буквы С (control) результат можно считать отрицательным, а при появлении второй полоски напротив буквы T (test) он расценивается как положительный. Тест сопровождается инструкцией.

"Положительный результат экспресс-теста еще не означает, что инфекция у человека есть, и не обеспечивает постановку диагноза - для этого требуется провести подтверждающий анализ в медицинском учреждении, - обратил внимание Александр Атаманчук. - Поэтому к тестовым наборам прилагаются листовки с информацией, что следует делать, если результат оказался положительным". В листовках также будут указаны телефоны горячих линий, по которым можно будет обратиться по окончании тестирования.

По данным санэпидслужбы, показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Минской области за январь-март текущего года составил 8 случаев на 100 тыс. населения. В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы, однако основная доля граждан, у которых впервые выявляют вирус, - люди старше 30 лет. В общей структуре ВИЧ-инфицированных преобладают мужчины (59%), доля женщин составляет 41%.-0-