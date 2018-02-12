Электробус начал курсировать по автобусному маршруту №1 в Минске

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На автобусном маршруте №1 "Центральный вокзал - ДС "Веснянка" с сегодняшнего дня начал курсировать электробус, сообщили БЕЛТА на предприятии "Белкоммунмаш".

ГП "Минсктранс" намерено испытать экологичный электротранспорт на ключевом маршруте по одному из центральных проспектов столицы. В планах у предприятия в 2018-2019 годах закупить 60 электробусов производства "Белкоммунмаш", в том числе часть машин предназначается именно для маршрута №1, поэтому обкатка Vitovt Max Electro проходит именно на нем.

Первые электробусы начали обслуживать пассажиров столицы в мае 2017 года на троллейбусных маршрутах №59 (от ДС "Серова" до Долгобродской) и позже - №43 (от ДС "Серова" до ДС "Дружная"). "Витовты" отличает комфортная просторная кабина для водителей и вместительный салон, наличие камер видеонаблюдения, удобство посадки и высадки, практически бесшумное передвижение.-0-