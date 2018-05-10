Электробусы могут появиться на улицах Бреста в начале 2019 года

10 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Электробусы могут появиться на улицах Бреста в год тысячелетия города, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления экономики горисполкома Александр Прадун.

В областной центр планируется поставить четыре электробуса производства "Белкоммунмаш". "Это инновационный проект, связанный с проектом экологически привлекательного города "СимбиоСити". Одна из его подпрограмм касается создания в Бресте такой системы движения общественного транспорта, чтобы минимизировать выбросы в районах с наибольшим скоплением автомобилей. Мы изучили европейский опыт и остановили свой выбор на электробусах ночной зарядки. Их запас хода рассчитан на 200-240 км", - пояснил Александр Прадун.

Новый маршрут, длина которого составит немногим более 10 км, проляжет через центральную часть Бреста. Электробусы будут следовать от возводимого на ул. Орджоникидзе нового автовокзала к проспекту Машерова, затем по ул. Московской к конечной остановке на ул. Лактионова. "Там находятся густонаселенные районы с большой интенсивностью движения машин, размещаются парки и скверы. Поэтому важно решить экологический вопрос. Также речь идет об имидже. Брест - туристически привлекательный город. Мы хотим, чтобы наши гости передвигались на современном общественном транспорте", - добавил собеседник.

Электробусы будут оформлены в бело-синих цветах, в тон флагу и гербу Бреста. Планируется, что машины прибудут в областной центр в начале 2019 года.-0-