Электромонтеры из пяти стран посоревнуются в профмастерстве в Бресте

13 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брест принимает XV Международные соревнования профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств - участников СНГ, сообщили БЕЛТА в ГПО "Белэнерго".

Соревнования бригад по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи 110 кВ и выше пройдут на базе учебного центра подготовки персонала "Энергетик" РУП "Брестэнерго". Беларусь становится хозяйкой турнира в пятый раз. За историю соревнований представители республики четырежды выходили победителями. В этот раз в профессиональном мастерстве будут состязаться команды энергетиков Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана. Нашу страну представит бригада высококвалифицированных работников Барановичских электрических сетей.

Сейчас команды тренируются на полигоне учебного центра "Брестэнерго" в районе поселка Мухавец. Основные соревновательные этапы там пройдут с 17 по 20 сентября. Состязания состоят из семи различных заданий, во время которых команды покажут практические навыки по ремонту и обслуживанию линий электропередачи, пройдут проверку теоретических знаний. В частности, за определенное время нужно будет заменить на высоте дефектное оборудование. Также предусмотрены ликвидация очага пожара в охранной зоне при падении провода на землю, оказание пострадавшему доврачебной помощи с использованием тренажера.

Торжественное открытие соревнований профмастерства персонала электроэнергетической отрасли пройдет 16 сентября в Брестском областном общественно-культурном центре. Планируется, что в церемонии примут участие председатель Исполнительного комитета Электроэнергетического совета СНГ Игорь Кузько, представители руководства Министерства энергетики Беларуси, ГПО "Белэнерго".

Международные соревнования энергетиков проводятся в целях повышения уровня подготовки персонала, изучения и внедрения в практику передового опыта, направлены на развитие и расширение интеграционных связей национальных энергосистем.-0-