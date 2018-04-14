Электронную очередь введут на массовых мероприятиях в Минске

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Услугами электронной очереди можно будет воспользоваться на массовых мероприятиях в Минске. Об этом сегодня журналистам рассказал первый заместитель главы Центрального района Минска Антон Краевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пилотный проект мобильного приложения электронной очереди будет опробован на открытии мотосезона. С помощью него любой посетитель праздника сможет заказать и оплатить еду на фудкорте, а также получить уведомление о готовности заказа", - сказал Антон Краевский.

По его словам, точного названия у приложения пока нет. "Скорее всего, название приложения будет наподобие Go 2Fest. Его можно будет скачать в App Store или Google Play, установить к себе на телефон и совершать заказы. Интерфейс приложения вполне интуитивен, сложностей не возникнет. В дальнейшем мы будем стараться его применять на всех городских мероприятиях. Следующим будет празднование 9 мая", - проинформировал первый замглавы Центрального района Минска.-0-