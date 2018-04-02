2 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Нарушенное ветром электроснабжение населенных пунктов Витебской области практически полностью восстановлено, сообщили корреспонденту БЕЛТА на РУП "Витебскэнерго".

Сегодня ночью и днем из-за сильного ветра было нарушено электроснабжение населенных пунктов пяти районов области. В период с полуночи до 14.00 перебои с электроснабжением отмечены в 54 населенных пунктах Витебского, Лиозненского, Чашникского, Шумилинского и Оршанского районов.

По состоянию на 14.00 в четырех районах электроснабжение было полностью восстановлено. Обесточенным оставался один населенный пункт в Оршанском районе. Восстановительные работы продолжаются.-0-