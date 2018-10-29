Электроснабжение жителей Новополоцка почти полностью восстановлено

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство потребителей электроэнергии в Новополоцке снова подключены к сети, восстановительные работы продолжаются. Такая оперативная информация размещена на странице РУП "Витебскэнерго" в социальной сети Facebook, сообщает БЕЛТА.
"На 18.00 электроснабжение большей части потребителей города Новополоцка восстановлено. Без электроэнергии остаются 8 трансформаторных подстанций. Подразделения филиала "Полоцкие электрические сети" переведены на усиленный режим", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, жители нефтеграда начали жаловаться на проблемы с электричеством и водоснабжением сегодня с 16.00. Причиной стало падение одной из опор на линии электропередачи, которая подает электроэнергию в Полоцк и Новополоцк. Местные электросети перешли на резервное питание.-0-
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