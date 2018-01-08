Елочные базары в Минске будут оформлять в едином стиле

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единые подходы к оформлению елочных базаров планируется применять в Минске. Соответствующее предложение администрации Фрунзенского района поддержал председатель Мингорисполкома Андрей Шорец сегодня на оперативном совещании в мэрии, на котором подведены итоги мероприятий, посвященных встрече Нового 2018 года и Рождеству, передает корреспондент БЕЛТА.

Такая мера позволит сделать площадки по продаже пушистых красавиц более привлекательными для покупателей. Предполагается определить, каким должен быть внешний вид баннера, подсветка.

Как сообщила начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова, в городе купить елку в преддверии праздников можно было на 286 елочных базарах, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Реализовано новогодних деревьев на сумму почти Br500 тыс. Деревья до 1 м предлагались за Br10-22, от 1 до 2 м - за Br11,5-26, от 2 до 3 м - за Br15-30. Во второй половине дня 31 декабря посетителям предлагались скидки до 50%.

Широким ассортиментом искусственных елей, елочных украшений, сувениров, праздничной атрибутики порадовала розничная торговая сеть. В реализацию поступили более 100 видов карнавальных костюмов для утренников и детских развлекательных программ, костюмы Деда Мороза и Снегурочки.-0-