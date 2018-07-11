11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетики оперативно восстановили электроснабжение после порыва высоковольтного кабеля в Гомеле, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГПО "Белэнерго".

По информации "Белэнерго", вчера около 14.00 в Гомеле ОАО "Спартак" выполняло работы на своей территории с привлечением подрядных организаций. В 14.12 на территории предприятия подрядная организация повредила высоковольтную кабельную линию, принадлежащую ОАО "Спартак". "В связи с тем, что ОАО "Спартак" находится рядом с источником электроснабжения - подстанцией 110 кВ "Восточная", при порыве кабеля возникло мощнейшее короткое замыкание (зафиксированы токи замыкания до 6000 А), что привело к отключению части потребителей, подключенных к этой подстанции, в том числе жилых домов и общественных заведений, - проинформировали в ГПО. - Данные работы проводились без согласования с Гомельскими электрическими сетями".

Работниками гомельских сетей электроснабжение потребителям было оперативно восстановлено (менее чем за 1,5 часа), несмотря на образовавшиеся заторы на дорогах. Потребители первой категории не погашались, добавили в "Белэнерго".

Там также сообщили, что информация о наличии граждан, подключенных к аппаратам ИВЛ и попавших в зону отключения, диспетчеру электросетей не поступала. Кроме этого, все аппараты ИВЛ должны снабжаться резервными источниками питания, обеспечивающими работу аппарата на время восстановления внешнего электроснабжения.

ГПО "Белэнерго" обратилось к организациям, выполняющим раскопки, бурение и другие земляные работы, соблюдать правила производства работ в охранных зонах линий электропередачи, в том числе выполнять согласования с энергоснабжающей организацией и не допускать повреждения подземных коммуникаций. Повреждение высоковольтных кабелей может привести не только к нарушению жизнедеятельности населенного пункта, но и к гибели лица, управляющего землеройной машиной.-0-